Як повідомляє Politeka.net, український танцівник та суддя "Україна має талант" Євген Кот під час війни займається волонтерством та допомагає ЗСУ. В інтерв'ю для "Зіркового шляху" він розповів про настрій бійців із передової.

За словами зірки, воїни не приховують того, що їм тяжко, але вони "не ниють" і найголовніше - вірять у перемогу України над окупантами, які віроломно вторглися у незалежну державу.

"Я вам так скажу, їм там важко, але я жодного разу не чув такого: "Ой, нас кинули". Не чув скарг. Так, вони кажуть, там капець військових росії там так багато, капець просто. Але хлопці - хлопці та дівчата виходять, усміхаються, бачать тебе, дякують... Ну, молодці! Я дуже пишаюся нашими людьми, нашими воїнами, нашим тилом", - розповів Євген Кот.

Варто зазначити, що Євген Кот став відомим після того, як переміг у проекті "Танці з зірками" на "1+1", виступаючи на паркеті в парі з актрисою Ксенією Мішиною.

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