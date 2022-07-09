Как сообщает Politeka.net, украинский танцовщик и судья "Україна має талант" Евгений Кот во время войны занимается волонтерством и помогает ВСУ. В интервью для "Зіркового шляху" он рассказал о настрое бойцов с передовой.

По словам звезды, воины не скрывают того, что им тяжело, но они "не ноют" и самое главное - верят в победу Украины над оккупантами, которые вероломно вторглись в независимое государство.

"Я вам так скажу, им там тяжело, но я ни разу не слышал такого: "Ой, нас кинули". Не слышал жалоб. Да, они говорят, там капец военных рф там так много, капец просто. Длинная эта армия, жесть. Но ребята - парни и девушки выходят, улыбаются, видят тебя, благодарят... Ну, молодцы! Я очень горжусь нашими людьми, нашими воинами, нашим тылом", - рассказал Евгений Кот.

Стоит отметить, что Евгений Кот стал известен после того, как победил в проекте "Танцы со звездами" на "1+1", выступая на паркете в паре с актрисой Ксенией Мишиной.

Напомним, что Евгений Кот топлес впечатлил подкачанным телом.

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