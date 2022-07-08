Дочка Олі Фреймут Злата Мітчелл, якій зараз 16 років, показала яскраві фото, вразивши виглядом своїх фанів у блозі.

Як пише Politeka.net, Оля Фреймут – відома українська телеведуча та головний "Ревізор" України. Знаменитість має трьох дітей - 16-річну Злату Мітчелл від минулих стосунків, а також сина Валерія та дочку Євдокія, яких Оля народила поточному чоловікові - Володимиру Локотку. Старша дочка минулого року вирушила здобувати освіту в Лос-Анджелес, США. А нещодавно стало відомо, що у підлітка вже є хлопець, яку вона показала публіці.

Не забуває Мітчелл і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу Злата поділилася яскравим чином у джинсах та провокаційному топіку, які ледь приховав ефектні форми дівчини. Дочка Фреймут позувала на тлі містка біля басейну. Геолокацію Злата поставила Європа.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Нарешті повернувся найкращий контент", "Це гаряче, Злато".

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