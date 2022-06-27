Как пишет Politeka.net, Злата Митчелл - старшая дочь Оли Фреймут. 16-летняя девушка не так давно перебралась в США, где учится в Лос-Анджелес. У Оли также есть сын Валерий и дочь Евдокия, которых она родила от текущего мужа Владимира Локотко. Злата после окончания учебного года решила отправиться Турцию, где встретилась с двоюродной сестрой Габриэль. Кадр, как Злата отдыхает с сестрой, Митчелл опубликовала у себя в инстаграм.

"Воссоединение с моей самой большой любовью", - написала Злата.

На кадрах Митчелл и Габлиэль лежали рядом. Злата сделала селфи, запечатлив лица.

Скорее всего, девочки не одни и знаменитая мама - Оля Фреймут, а также ее сестра Юля тоже отдыхают на море. Но звезда решила не хвастаться отдыхом в своем Инстаграм. Юля тоже решила не злить украинцев и только постит публикации об ужасах, которые происходят в Украине.

Напомним, 16-летняя дочь Оли Фреймут впечатлила размерами в мини-топе с вырезом

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