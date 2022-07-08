Дочь Оли Фреймут Злата Митчелл, которой сейчас 16 лет, показала яркие фото, впечатлив видом своих фанов в блоге.

Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - известная украинская телеведущая и главный "Ревизор" Украины. У знаменитости есть трое детей - 16-летняя Злата Митчелл от прошлых отношений, а также сын Валерий и дочь Евдокия, которых Оля родила текущему мужу - Владимиру Локотко. Старшая дочь в прошлом году отправилась получать образование в Лос-Анджелес, США. А недавно стало известно, что у подростка уже есть молодой человек, которого она показала публике.

Не забывает Митчелл и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз Злата поделилась ярким образом в джинсах и провокационном топике, которые еле скрыл эффектные формы девушки. Дочь Фреймут позировала на фоне мостика у басейна. Геолокацию Злата поставила Европа.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Наконец-то вернулся лучший контент", "Это горячо, Злата".

Напомним, 16-летняя дочь Фреймут огорошила видом в купальнике на веревочках: слишком смелое фото

Также Politeka сообщала, что дочь Оли Фреймут похвасталась отдыхом с младшей сестричкой

А еще Politeka писала, что 16-летняя дочь Оли Фреймут впечатлила размерами в мини-топе с вырезом