Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - известная украинская телеведущая и главный "Ревизор" Украины. У знаменитости есть трое детей - 16-летняя Злата Митчелл от прошлых отношений, а также сын Валерий и дочь Евдокия, которых Оля родила текущему мужу - Владимиру Локотко. Старшая дочь в прошлом году отправилась получать образование в Лос-Анджелес, США. А недавно стало известно, что у подростка уже есть молодой человек, которого она показала публике.
Не забывает Митчелл и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз Злата поделилась ярким образом в джинсах и провокационном топике, которые еле скрыл эффектные формы девушки. Дочь Фреймут позировала на фоне мостика у басейна. Геолокацию Злата поставила Европа.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Наконец-то вернулся лучший контент", "Это горячо, Злата".
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Частичный успех: россияне наступают сразу на нескольких направлениях, что изменилось
Каминская из "НеАнгелов" показала, каких трудов ей стоит добиться похудения: "Боль..."
Неутешительные цифры для Украины: сколько ракет осталось у рф и как долго могут длиться обстрелы
Кароль изумила образом в роскошном платье с максимальным декольте: "И вы концерт в метро организуете?"
Напомним, 16-летняя дочь Фреймут огорошила видом в купальнике на веревочках: слишком смелое фото
Также Politeka сообщала, что дочь Оли Фреймут похвасталась отдыхом с младшей сестричкой
А еще Politeka писала, что 16-летняя дочь Оли Фреймут впечатлила размерами в мини-топе с вырезом