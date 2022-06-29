Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - украинская известная телеведущая. У знаменитости есть 16-летняя дочь Злата Митчелл от британца Нила. А после того как Оля вышла замуж за Владимира Локотко, звезда родила еще двоих детей - сына Валерия, а также дочь Евдокию. Злата выросла настоящей красоткой и сейчас живет и учится в Лос-Анджелесе.

А после начала каникул стало известно, что Злата отправилась в Турцию, а после засветилась со своей младшей двоюродной сестрой Габриэль. Как можно понять, семейство на отдыхе. Хотя Оля и ее сестра Юля не спешат хвастаться кадрами своего отпуска.

А на новых кадрах в ТикТок Злата показала себя современную, а после архивные кадры со съемок для известного глянца.

Фанаты поставили сотни лайков и написали пару комментариев:

"Это та Злата, о которой я думаю", "Злата в Vogue".

Напомним, 16-летняя дочь Оли Фреймут впечатлила размерами в мини-топе с вырезом

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