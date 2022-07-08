На своїй сторінці в Instagram зірка розмістив ефектну світлину, на якій позує посеред поля разом з молодими українськими дівчатами. Всі вбрані в традиційні вишиванки та водять хоровод.

Українці в коментарях посміялися з такого вибору фото: "Прямо гарем, а не родина 😂😂😂".

"Ми всі - одна родина. Велика 44 мільйонна українська родина! Цей рік показав які ми сильні і згуртовані. Як ми боронимо один одного, допомагаємо і підтримуємо - це величезний привід для гордості. Пишаюся тим, що я - українець і що в мене є такі родичі!", — зізнається Ектор.

Хіменес-Браво також закликав українців допомагати своїм співгромадянам, які постраждали від повномасштабного вторгнення рф.

"Зараз багато наших рідних людей без дому, коштів на існування та планів на завтра. Всі вони - потерпілі через вторгнення орків. Всі вони - наша родина 🙏", — наголосив суддя "Майстер Шеф"

В сторіс Ектор додав, що до 24 лютого у нього були одна сестра та брат, які живуть у Колумбії, але тепер він цілковито зріднився з українським народом.

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