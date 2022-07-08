Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка та переможниця шоу "Маска". Артистка активно щастить соціальні мережі та розповідає про своє життя в Інстаграм.

Досить часто Злата порушує важливі теми для українців, щоб допомогти у боротьбі проти російської агресії.

На цей раз Огневич розповіла про табір для евакуйованих дітей Війна роз'єднала сотні тисяч дітей із батьками. Спочатку вони залишили власні будинки та намагалися адаптуватися до життя у нашому Центрі соціально-психологічної реабілітації, що у Києві, потім до життя у бомбосховищах, потім до евакуації та абсолютно нових умов у Закарпатській області, до онлайн уроків для учнів.

«Змучені від війни діти потребують відпочинку та реабілітації, щоб отримати навички для подолання психологічних травм, які з'явилися як рани і які потрібно лікувати ♥️

Для 20 таких дітей ми хочемо організувати літній табір, який працюватиме на Закарпатті. Програма табору міститиме корисний режим дня з послідовним відпочинком та реабілітацією, фізичними вправами, навчанням та екологічними маршрутами» - поділилася Злата.

Раніше Злата вирішила показати, як виглядає її авто, яким вона їздить на концерти.

"Вікно єдиної машини, яка вціліла після обстрілу. (Де саме - не можу розповісти). Ми на ній зараз їздимо під час концертів. У кожного з нас таке вікно в серці", - написала Злата.

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