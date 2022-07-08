Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица и победительница шоу "Маска". Артистка активно везет социальные сети и рассказывает о своей жизни в Инстаграм.

Довольно часто Злата поднимает важные темы для украинцев, чтобы помочь в борьбе против российской агрессии.

В этот раз Огневич рассказала про лагерь для эвакуированных детей Война разъединила сотни тысяч детей с родителями. Сначала они покинули собственные дома и пытались адаптироваться к жизни в нашем Центре социально-психологической реабилитации, что в Киеве, потом к жизни в бомбоубежищах, затем к эвакуации и совершенно новым условиям в Закарпатской области, к онлайн урокам для учеников.

«Измученные от войны дети нуждаются в отдыхе и реабилитации, чтобы получить навыки для преодоления психологических травм, которые появились как раны и которые нужно лечить ♥️

Для 20 таких детей мы хотим организовать летний лагерь, который будет работать в Закарпатской области. Программа лагеря будет содержать полезный режим дня с последовательным отдыхом и реабилитацией, физическими упражнениями, обучением и экологическими маршрутами» - поделилась Злата.

Ранее Злата решила показать, как выглядит ее авто, на котором она ездит на концерты.

"Окно единственной машины, которая уцелела после обстрелов. (где именно - не могу рассказать). Мы на ней сейчас ездим во время концертов. В каждого из нас такое окно в сердце", - написала Злата.

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