Победитель "Холостячки" Андрей Задворный, который бросил Злату Огневич, показал свою красотку дочь, с которой отправился гулять по Киеву.

Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - украинский бизнесмен, который решил прийти на проект "Холостячка" и побороться за сердце главной героини - Златы Огневич. Предпринимателю удалось это сделать, но пара довольно быстро разошлась после проекта по инициативе Андрея. Теперь бизнесмен довольно успешный блогер в Инстаграм, где за ним следят десятки тысяч украинцев.

И в этот раз Андрей решил показать, как гуляет с дочерью Кирой по Киеву.

На первом сторис Задворный с малышкой сисдели рядом, рассказывая, что собираются на Контрактовую площадь.

После этого Андрей рассказал, что сейчас пойти на Софиевскую площадь, чтобы показать малышке российскую технику.

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