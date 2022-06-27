Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица и победительница шоу "Маска". Также Огневич была главной героиней шоу "Холостячка", где решила попробовать найти свою любовь. Но с победителем Андреем Задворным звезда разошлась по его инициативе. Сейчас Огневич активно дает благотворительные концерты в поддержку Украины, но не забывает и о соц.сетях. А в этот раз Злата поделилась кадрами со своим отцом.
"Пара передает поздравления", - написала Огневич.
"Поздравляю всех, желаю здоровья и долголетия", - сказал отец Златы.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Взаимно, отцу стал лет", "Прекрасный папа и дочь у него красотка", "О, какой красивый папа у Златы".
Напомним, "Холостячка" Огневич устроила себе экстремальное приключение на отдыхе
А еще Politeka сообщала, что бросивший Огневич победитель "Холостячки" Задворный показал красотку-дочь
Также Politeka писала, что "Холостячке" Огневич пришлось срочно вернуться в Украину, стала известна причина