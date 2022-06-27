Певица Злата Огневич, которая была главной героиней шоу "Холостячка", показалась возле импозантного мужчины, обратившись к украинцам.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица и победительница шоу "Маска". Также Огневич была главной героиней шоу "Холостячка", где решила попробовать найти свою любовь. Но с победителем Андреем Задворным звезда разошлась по его инициативе. Сейчас Огневич активно дает благотворительные концерты в поддержку Украины, но не забывает и о соц.сетях. А в этот раз Злата поделилась кадрами со своим отцом.

"Пара передает поздравления", - написала Огневич.

"Поздравляю всех, желаю здоровья и долголетия", - сказал отец Златы.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Взаимно, отцу стал лет", "Прекрасный папа и дочь у него красотка", "О, какой красивый папа у Златы".

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