Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица и победительница шоу "Маска". Также Огневич была главной героиней шоу "Холостячка", где решила попробовать найти свою любовь. Но с победителем Андреем Задворным звезда разошлась по его инициативе. Сейчас Огневич активно дает благотворительные концерты в поддержку Украины, но не забывает и о соц.сетях. А в этот раз Злата поделилась кадрами со своим отцом.

"Пара передает поздравления", - написала Огневич.

"Поздравляю всех, желаю здоровья и долголетия", - сказал отец Златы.

Злата Огневич

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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Взаимно, отцу стал лет", "Прекрасный папа и дочь у него красотка", "О, какой красивый папа у Златы".

@zlata_ognevich

Тримайте вітання від тата 💙💛 #тато #українськийтікток #мійдімукраїна #моякраїна #батько #сімя

♬ оригинальный звук - Злата Огневич

Напомним, "Холостячка" Огневич устроила себе экстремальное приключение на отдыхе

А еще Politeka сообщала, что бросивший Огневич победитель "Холостячки" Задворный показал красотку-дочь

Также Politeka писала, что "Холостячке" Огневич пришлось срочно вернуться в Украину, стала известна причина