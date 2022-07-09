Як пише Politeka.net , Ірина Сопонару - відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу". Знаменитість, як і інші українські зірки шоу-бізу, підтримує українців у боротьбі з російськими окупантами. Не забуває Сопонару про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим.

А цього разу Ірина показала фото, де була у міні-шортиках, топіці, а зверху накинула сорочку. Зірка сиділа на галявині з келихом шампанського.

"Гарна фотографія на згадку. Інста мене блокує, видаляє пости і стік, так смішно і гірко. Тобто людей, які говорять правду, вони обмежують, а окупанти собі норми користуються. Задзеркалля якесь", - написала Ірина.

Фани поставили понад тисячу лайків і написали коментарі:

"Яка ж ви красива", "Красива дівчина на звичайному фото. Чекаємо на інші фото", "За нашу перемогу", "Хороша мала", "Наша українська маленька чарівна принцеса так тримати".

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