"Давайте всі разом щодня робитимемо все можливе і неможливе, щоб було більше щасливих сімей, дітей та стосунків!".

Як повідомляє Politeka.net, в Україні відзначається День сім'ї. У цю дату у багатьох перед очима пролітають добрі спогади про рідних людей. Дружина ведучого програми "Холостяк" та "Україна має талант" Григорія Решетника також поділилася теплими почуттями.

Так, Христина Решетник показала у своєму Інстаграмі сімейне фото. яке було зроблено під час подорожі Європою.

Для прогулянки Христина Решетник обрала стильний аутфіт – вузькі білі джинси та такого ж кольору вільну футболку, які доповнила білими кросівками. Волосся вона розпустила по плечах і зробила легкий макіяж. Григорій Решетник тим часом вибрав повсякденне вбрання у темних кольорах.

Хлопчики позували поряд з мамою та татом. Молодший Сашко сидів у дитячому візку, а його старші брати Іван та Діма мило кривлялися на камеру. Не можна надивитись на таких малюків.

"Давайте всі разом щодня робитимемо все можливе і неможливе, щоб було більше щасливих сімей, дітей та стосунків! Все в наших руках! Мирного нам усім неба", - підписала кадри Христина Решетник.

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