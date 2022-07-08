Як повідомляє Politeka.net, в Україні відзначається День сім'ї. У цю дату у багатьох перед очима пролітають добрі спогади про рідних людей. Дружина ведучого програми "Холостяк" та "Україна має талант" Григорія Решетника також поділилася теплими почуттями.
Так, Христина Решетник показала у своєму Інстаграмі сімейне фото. яке було зроблено під час подорожі Європою.
Для прогулянки Христина Решетник обрала стильний аутфіт – вузькі білі джинси та такого ж кольору вільну футболку, які доповнила білими кросівками. Волосся вона розпустила по плечах і зробила легкий макіяж. Григорій Решетник тим часом вибрав повсякденне вбрання у темних кольорах.
Хлопчики позували поряд з мамою та татом. Молодший Сашко сидів у дитячому візку, а його старші брати Іван та Діма мило кривлялися на камеру. Не можна надивитись на таких малюків.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
"Хочу вам показати": Боржемська зі "Зважені та щасливі" збентежила фотосесією в купальнику
"Дорогі люди…": Могилевська зі сльозами на очах звернулася до українців, відео
Беллуччі нескромно показала фігуру у вбранні разом із мереживами: "Боже, Моніка, вам же майже 60"
Камінська з "НеАнгелів" показала, яких праць їй коштує добитися схуднення: "Біль..."
"Давайте всі разом щодня робитимемо все можливе і неможливе, щоб було більше щасливих сімей, дітей та стосунків! Все в наших руках! Мирного нам усім неба", - підписала кадри Христина Решетник.
Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетнік з дружиною після трагедії в Києві звернулися до українців.
Як повідомляла Politeka, "розповніла" дружина ведучого "Холостяка" Решетніка вразила фігурою.
Також Politeka писала, ведучий "Холостяка" Решетник відправився за дружиною в спортзал, влаштувавши спекотне тренування.