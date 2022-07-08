Alina Pash є відомою українською співачкою , вона брала участь у Нацвідборі на "Євробачення-2022" і перемогла в ньому. Проте скандал змусив артистку зняти свою кандидатуру. Тим не менш, свою роботу виконавча продовжує і йде далі.

Сьогодні, 8 липня, відбувся перший сольний реліз Артисткм із початку повномасштабного вторгнення армії окупантів на наші землі. РФ до України. Аліна Паш написана після бомбардування пологового будинку у Маріуполі англо-українську пісню "Heaven".

Пісня розповідає про загиблих під час війни дітей. У ньому можна побачити родину біженців із Херсонської області, стендап-комікесу Наталю Гаріпову та Вікторію Булітко із «ДизельШоу».

«Те, про що страшно говорити, але мовчати – ще страшніше. Станом на ранок 8 липня 2022 року більше 993 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії, 347 з них – загинули» - написала Аліна.

Раніше ми писали, популярна українська співачка Мішель Андраде, яка нещодавно разом із Позитивом пішла з продюсерського центру Потапа та Ірини Горової, повністю змінивши співпрацю, поділилася у своєму Instagram першими успіхами.

Як відомо, після відходу від продюсера, Мішель, Позитив та Аліна Паш записали спільну пісню "Перед світанком", яка дуже сподобалася українцям.

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