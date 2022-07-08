Как пишет Politeka.net, Alina Pash является известной украинской певицей, она учавствовала в Нацотборе на "Евровидение-2022" и победила в нем. Однако скандал заставил артистку снять свою кандидатуру. Тем не менее, свою работу исполнительна продолжает и идет дальше.

Сегодня, 8 июля, состоялся первый сольный релиз Артисткм с начала полномасштабного вторжения армии оккупантов на наши земли. РФ в Украину. Алина Паш написана после бомбардировки роддома в Мариуполе англо-украинскую песню "Heaven".

Песня рассказывает о погибших во время войны детей. В нем можно увидеть семью беженцев из Херсонской области, стендап-комикеса Наталью Гарипову и Викторию Булитко из «ДизельШоу».

«То, о чем страшно говорить, но молчать – еще страшнее. По состоянию на утро 8 июля 2022 года более 993 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной злости рф, 347 из них – погибли» - написала Алина.

Ранее мы писали, популярная украинская певица Мишель Андраде, которая недавно вместе с Позитивом ушла из продюсерского центра Потапа и Ирины Горовой, полностью изменив сотрудничество, поделилась в своем Instagram первыми успехами.

Как известно, после ухода от продюсера, Мишель, Позитив и Алина Паш записали совместную песню "Перед світанком", которая очень понравилась украинцам.

Напомним, "Почему бы не выпускать": Цымбалюк из "Крепостной" неожиданно высказался о выезде мужчин за границу.

Как сообщала Politeka, "Таблетка позитива": Горбунов заинтриговал украинцев своей новой работой, фото.

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