Співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців із зірками", показала себе і розповіла про своє волосся.

Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос - відома українська співачка, яка нещодавно перемогла на проекті "Танці зі зірками". Зірка одружена з бізнесменом Ігорем Кучеренком, якому народила доньку Софію. Також у Санти є син Даніель від актора Андрія Джеджули, з яким зірка була одружена до цього. Після початку війни Санта виїхала з дітьми до Європи. А за деякий час зірка повернулася в Україну, але без дітей. Не забуває Дімопулос і про Інстаграм, де цього разу вирішила побалакати з українцями.

"Волоси шикарні галузі", - написав фанат Санте.

"Вчора обрізала. Насправді не шикарні. На стресі багато втрат). Зараз відновлюю крапельницями, ампулами, мезотерапією, екзосомами, плазмою, пілінгом, вітамінами...", - написала зірка.

Також Санта показала фото, де була у розкішній сукні.

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