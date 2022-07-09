Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос - відома українська співачка, яка нещодавно перемогла на проекті "Танці зі зірками". Зірка одружена з бізнесменом Ігорем Кучеренком, якому народила доньку Софію. Також у Санти є син Даніель від актора Андрія Джеджули, з яким зірка була одружена до цього. Після початку війни Санта виїхала з дітьми до Європи. А за деякий час зірка повернулася в Україну, але без дітей. Не забуває Дімопулос і про Інстаграм, де цього разу вирішила побалакати з українцями.
"Волоси шикарні галузі", - написав фанат Санте.
"Вчора обрізала. Насправді не шикарні. На стресі багато втрат). Зараз відновлюю крапельницями, ампулами, мезотерапією, екзосомами, плазмою, пілінгом, вітамінами...", - написала зірка.
Також Санта показала фото, де була у розкішній сукні.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
16-річна дочка Фреймут ледве втиснула свою гордість у міні-топік: "Це палко!"
"Коли ви зупините війну?": Лавров став ізгоєм на саміті G20, не хочуть навіть фотографуватися
Не подавав ознак життя: з'явилися кадри з місця замаху на екс-прем'єра Японії
"Дорогі люди…": Могилевська зі сльозами на очах звернулася до українців, відео
Нагадаємо, Санта Дімопулос після закордону вразила визнання про Київ
А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Танців із зірками" Дімопулос зізналася, за ким сумує
Також Politeka писала, що переможниця "Танців із зірками" Дімопулос повернулася до України, кадри