Як пише Politeka.net, Даша Ульянова – відома українська гімнастка, яка отримала звання Майстра спорту України. Дівчина вирішила піти на проект "Холостяк" із Максом Михайлюком, де їй вдалося дійти до фіналу та перемогти. Але побудувати стосунки парі не вдалося, а Михайлюк одружився з Даше Хлистун, українською моделлю Victoria's Secret. Натомість Ульянова стала досить успішним блогером і тепер за нею стежать сотні тисяч фанів, яких вона намагається радувати новим контентом.
А на цей раз Даша поділилася кадрами, показуючи стильний образ. Ульянова взялася за хустку і розпустила волосся, вражаючи своєю красою.
"Хвилинка самолюбування. Ви ж не проти?", - Написала Даша і показувала себе.
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Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова хизнулася шпагатом з близького ракурсу.
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