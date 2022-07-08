Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, получившая звание Мастера спорта Украины. Девушка решила пойти на проект "Холостяк" с Максом Михайлюком, где ей удалось дойти до финала и победить. Но построить отношения паре не удалось, а Михайлюк женился на Даше Хлыстун, украинской модели Victoria's Secret. Зато Ульянова стала довольно успешным блогером и теперь за ней следят сотни тысяч фанов, которых она старается постоянно радовать новым контентом.

А в этот раз Даша поделилась кадрами, показывая стильный образ. Ульянова обзязалась платочком и распустила волосы, впечатляя своей красотой.

"Минутка самолюбования. Вы же не против?", - написала Даша и показывала себя.

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