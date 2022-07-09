Як пише Politeka.net , Ганна Богдан - учасниця проекту "Холостяк" з Михайлом Заливаком, яка останній рік будувала з ним стосунки і навіть почала жити разом. Проте, після вторгнення Росії пара роз'їхалася і заявила про своє розставання.

Ганна ж заявила, що знову виїде з країни в рамках навчання і почала поступово показувати, як тепер живе без Заливака – ходить на екскурсії, займається своїми хобі та показує місця, які можуть бути цікавими для туристів.

При цьому Ганна попросила не дошкуляти її питанням, щоб зайвий раз не згадувати про хворобливе розставання, яке її дуже поранило (сам Михайло ніяк не коментував їхнє розставання).

"Сьогодні вихідний, їдемо вивчати щось новеньке" - пише Ганна.

Раніше Ганна розповіла, що заради навчання вилетіла з України, а також задумала оновити не лише зачіску:

«З цією думкою я ходила два роки і нарешті наважилася. Але я не можу наважитися на тату. Може хтось знає хорошого майстра? – пише Ганна.

Сама Богдан залишатись у країні після цього надовго не стала і кілька тижнів не коментувала своє рішення про розлучення із Заливаком. Зараз Ганна поступово ділиться крихтами інформації про те, що відбувається в її житті.

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