Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушке удалось не только дойти до финала, но и победить в проекте. После этого пара встречалась долгое время, но война стала настоящим испытанием для Анны и Михаила. Недавно стало известно, что пара разошлась, из-за чего Богдан начали обвинять даже, что у нее был контракт.
А на днях Анна пошла на кардинальный шаг - подстриглась. Это первый подобный эксперимент девушки - ведь у нее всегда были длинные кудри. Теперь Богдан рассказала, как ее воспринимают друзья.
"Друзья, которые меня знаю более 15 лет, никак не могут привыкнуть ко мне с такой стрижкой. Говорят, Аня, это совсем не ты... Где кудряхи?", - написала реакцию друзей Анна.
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