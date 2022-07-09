Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Тіна Кароль продовжує свої гастролі країнами з метою підтримки країни та українських громадян, які постраждали від агресії Росії. Також Тіна розповідає про заходи, які відвідує та хвалиться новими образами.

При цьому вбрання для дому чи прості цибулі без дизайнерських рішень зірка показує вкрай рідко. Саме тому записаний ролик перед новими концертами став для шанувальників сюрпризом.

У нічні з мереживами Тіна виглядала досить витончено і відкрите декольте відразу привернула до себе увагу:

«А завтра благодійний концерт у Дубліні; яскрава зірочка; красуня та королева; моя улюбленка; красуня, розумниця, шикарна, добра, мила, з шикарним голосом !!!😍; ти супер» - пишуть у мережі.

Також Тіна Кароль виклала кадри, на яких насолоджується теплим літнім дощем. Вона побігла надвір, почала танцювати, дуріти і крутиться навколо себе. При цьому співачка пробігла боса по калюжах. На її обличчі щаслива посмішка.

На ній велика чорна куртка, а під низом сукня у білизняному стилі бузкового кольору. Свої розкішні локони Тіна Кароль поклала в кумедний пучок, звільнивши з зачіски кілька пасм.

Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Вені.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок образом у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам і показала коханого.