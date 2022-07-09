Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль продолжает свои гастроли по странам с целью поддержки страны и украинских граждан, пострадавших от агрессии рф. Также Тина рассказывает о мероприятиях, которые посещает и хвастается новыми образами.
При этом наряды для дома или простые луки без дизайнерских решений звезда показывает крайне редко. Именно поэтому записанный ролик перед новыми концертами стал для поклонников сюрпризом.
В ночнушке с кружевами Тина выглядела довольно изящно и открытое декольте сразу привлекло к себе внимание:
«Уже завтра благотворительный концерт в Дублине; яркая звездочка; красавица и королева; моя любимка; красотка, умница, шикарная, добрейшая, милейшая, с шикарным голосом!!!😍; ты супер» - пишут в сети.
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Также Тина Кароль выложила кадры, на которых наслаждается теплым летним дождем. Она побежала на улицу, начала танцевать, дурачиться и кружится вокруг себя. При этом певица пробежалась босая по лужах. На ее лице счастливая улыбка.
На ней большая черная куртка, а под низом платье в бельевом стиле сиреневого цвета. Свои шикарные локоны Тина Кароль уложила в забавный пучок, освободив из прически несколько прядей.
Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.