Як пише Politeka.net , Алан Бадоєв – відомий український кліпмейкер осетинського походження. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Алан і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу показав дочку Лоліту.
"Те, що робить мені тепло в серці, скучив за її обіймами..."
Маленько Lo
Доброго ранку всім", - написав Алан.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Ох, вона була вредна в дитинстві. Пам'ятаю багато перлів про маленьку Ло", "Моя улюблена історія про телевізор, обіймаю", "Діти – наші квіти! Батьківського кохання їм та мирної матусі України", "Доброго ранку, дорогі українці, Аланчик Яке ж чудове сонечко!", "Хороших вихідних".
Нагадаємо, Алан Бадоєв показав, яким був до війни, вразивши навіть Дорофєєву.
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