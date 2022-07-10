Кліпмейкер Алан Бадоєв показав, як мала маленька дочка Лоліта, якій зараз 17 років.

Як пише Politeka.net , Алан Бадоєв – відомий український кліпмейкер осетинського походження. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Алан і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу показав дочку Лоліту.

"Те, що робить мені тепло в серці, скучив за її обіймами..."

Маленько Lo

Доброго ранку всім", - написав Алан.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ох, вона була вредна в дитинстві. Пам'ятаю багато перлів про маленьку Ло", "Моя улюблена історія про телевізор, обіймаю", "Діти – наші квіти! Батьківського кохання їм та мирної матусі України", "Доброго ранку, дорогі українці, Аланчик Яке ж чудове сонечко!", "Хороших вихідних".

Нагадаємо, Алан Бадоєв показав, яким був до війни, вразивши навіть Дорофєєву.

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