Кума соліста Дзідзьо Михайла Хоми Оля Цибульська задумалася про весілля з Олегом Винником, котрий давно не з'являється на публіці.

Як пише Politeka.net, Ольга Цибульська – відома українська співачка та кума соліста Дзідзьо Михайла Хоми. Також зірка брала участь у шоу "Маска", де посіла друге місце у образі "Скандала". Михайло, який був детективом проекту, не зміг дізнатися про свою куму протягом усього шоу. Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться з фанами багатьом цікавим.

А цього разу Ольга запропонувала фанам погратись. Зірка попросила пропонувати їй наречених, а вона відповідатиме, чи вийшла б за такого чи ні і чому.

"Олег Винник", - написав один із фанатів.

"Я вже доросла дівчинка. І в мої 36 питати і думати "Куди ти пропав? "шкідливо для нервової системи", - відповіла Ольга, натякаючи, що звісток про Олега немає з початку війни.

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