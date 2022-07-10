Кума солиста Дзидзьо Михаила Хомы Оля Цибульская задумалась о свадьбе с Олегом Винником, который давно не появляется на публике.

Как пишет Politeka.net, Ольга Цибульская - известная украинская певица и кума солиста Дзидзьо Михаила Хомы. Также звезда участвовала в шоу "Маска", где заняла второе место в образе "Скандала". Михаил, который был детективом проекта, не смог узнать свою куму на протяжении всего шоу. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанами многим интересным.

А в этот раз Ольга предложила фанам поиграть. Звезда попросила предлагать ей женихов, а она будет отвечать, вышла бы за такого или нет и почему.

"Олег Винник", - написал один из фанатов.

"Я уже взрослая девочка. И в мои 36 спрашивать и думать "Куда ты пропал?" вредно для нервной системы", - ответила Ольга, намекая, что вестей об Олеге нет с начала войны.

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