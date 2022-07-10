Як пише Politeka.net , Віктор Павлік – відомий український співак. Зірка нещодавно одружився з молодою вітчизняною блогеркою Катою Репяховою. А торік новоспечена дружина народила первістка, якого назвали Михайлом. Катя з дитиною довгий час була в Ізраїлі після початку війни, але повернулася назад до України.
Не забуває Репяхова і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим. А цього разу Катя звернулася до українців із незвичайним проханням.
"Ще хочу попросити порадити адвоката, який займається розлученнями. Дуже дякую за допомогу", - написала Репяхова.
Після цього Катя поділилася селфі, демонструючи себе.
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"Кать, а може болить груди, тому що ви вагітна?", - Запитав фан.
"Половина директа думає, що я вагітна, половина, що розлучаюся. З приводу вагітності потрібно дізнатися", - написала у відповідь Катя.
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