Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова звернулася до українців за допомогою, опублікувавши прохання у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Віктор Павлік – відомий український співак. Зірка нещодавно одружився з молодою вітчизняною блогеркою Катою Репяховою. А торік новоспечена дружина народила первістка, якого назвали Михайлом. Катя з дитиною довгий час була в Ізраїлі після початку війни, але повернулася назад до України.

Не забуває Репяхова і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим. А цього разу Катя звернулася до українців із незвичайним проханням.

"Ще хочу попросити порадити адвоката, який займається розлученнями. Дуже дякую за допомогу", - написала Репяхова.

Після цього Катя поділилася селфі, демонструючи себе.

"Кать, а може болить груди, тому що ви вагітна?", - Запитав фан.

"Половина директа думає, що я вагітна, половина, що розлучаюся. З приводу вагітності потрібно дізнатися", - написала у відповідь Катя.

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