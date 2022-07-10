Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец. Звезда не так давно женился на молодой отечественной блогерке Кате Репяховой. А в прошлом году новоиспеченная жена родила первенца, которого назвали Михаилом. Катя с ребенком долгое время была в Израиле после начала войны, но уже вернулась обратно в Украину.
Не забывает Репяхова и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз Катя обратилась к украинцам с необычной просьбой.
"Еще хочу попросить посоветовать адвоката, который занимается разводами. Большое спасибо за помощь", - написала Репяхова.
После этого Катя поделилась селфи, демонстрируя себя.
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"Кать, а может болит грудь, потому что вы беременна?", - спросил фан.
"Половина директа думает что я беременна, половина, что развожусь. По поводу беременности нужно узнать", - написала в ответ Катя.
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