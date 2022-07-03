Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - молодая жена Виктора Павлика, которая не раз скандалила в сети, похвасталась очередной "победой".
Дело в том, что она отсудила денежную компенсацию у бывшей жены артиста, Ларисы Созаевой. Как известно, женщина оскорбила очередную жену Павлику после ее поведения.
В ответ Репяхова заявила, что она жертва и требовала, чтобы Созаева возместила ей моральный ущерб, поскольку та публично назвала четвертую супругу музыканта «наглой тварью». Екатерина победила в суде и Созаева теперь должна выплатить ей денежную компенсацию в размере восьми тысяч гривен.
Репяхова раньше рассказывала, что конфликт начался из-за квартиры, которая была приобретена в кредит еще при браке Павлика и Созаевой.
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"Хочу, чтобы люди, которые говорят гадости, знали: они могут понести за это ответственность!".
Репяхова и Павлик женилась несколько лет назад, а в прошлом году девушка родила первенца - сына Михаила. Катя с начала войны находилась в Израиле, но недавно приняла решение вернуться обратно в Украину, после чего устроила марафон по ответам на вопросы.
"Давайте сегодня поотвечаю", - написала Катя.
"Нос когда переделаешь?", - написал фанат.
"Когда будут лишние 10.000 долларов. А от вам вашей тактичности вряд-ли переделать", - ответила Катя.
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