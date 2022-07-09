Як відомо, Лорак з моменту війни не сказала жодного слова і ніяк не висловила свою позицію чи підтримку Україні, видалила свій аккаунт в Інстаграм і відмовилася визнати Росії - агресором, який вбиває мирних українців. Однак мовчання не заважає Лорак танцювати на своїх концерах закордоном, адже в Росії вона відмовилася поки виступати.

«Ані Лорак відпрацювала корпоратив у Вірменії. Кілька місяців тому співачка зникла з усіх радарів, видалила соцмережі та перестала виходити на зв'язок із шанувальниками. 2 липня артистка була помічена на весіллі в Єревані 🇦🇲

Судячи з зовнішнього вигляду зірки, вона трохи піднаїла на відпочинку... Навіть поп-дівам не чуже людське» - сказано у підписі під кадрами.

У мережі очікувано спалахнув скандал:

«Ну, погладшала – і слава богу! Значить добре їсть!; Ну одужала і одужала. Що за манери в чужу сукню лізти 🤷🏻; Тільки і залишилося їй по весіллям співати 😂 Дивно що хтось ходить на її концерт 😳; наїла на боки, а ноги м'ясисті такі».

А нещодавно в мережі стало відомо , що бізнес запроданки з організації виступів "Ані Лорак Продакш" зазнає краху через несплату податків.

За інформацією джерел, Лорак так і не заплатила за рахунками ще за минулий рік, більше того, за три місяці її компанію можуть просто закрити.

Це вже не вперше, коли компанія запроданки опиняється на межі краху.

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