Как известно, Лорак с момента войны не сказала ни слова и никак не выразила свою позицию или поддержку Украине, удалила свой аккаунт в Инстаграм и отказалась признать рф - агрессором, который убивает мирных украинцев. Однако молчание не мешает Лорак плясать на своих концерах заграницей, ведь в рф она отказалась пока выступать.

«Ани Лорак отработала корпоратив в Армении.Несколько месяцев назад певица исчезла со всех радаров, удалила соцсети и перестала выходить на связь с поклонниками. 2 июля артистка была замечена на свадьбе в Ереване🇦🇲

Судя по внешнему виду звезды, она немного поднаела на отдыхе... Даже поп-дивам не чуждо человеческое» - сказано в подписи под кадрами.

В сети ожидаемо разгорелся скандал:

«Ну, располнела - и слава богу! Значит хорошо ест!; Ну поправилась и поправилась. Что за манеры в чужое платье лезть🤷🏻; Только и осталось ей по свадьбам петь😂Странно что кто то ходит на ее концерт😳; наела на бока, а ноги мясистые такие».

А недавно в сети стало известно, что бизнес запроданки по организации выступлений "Ани Лорак Продакш" терпит крах из-за неуплаты налогов.

По информации источников, Лорак так и не заплатила по счетам еще за прошлый год, более того, через три месяца ее компанию могут попросту закрыть.

Это уже не первый раз, когда компания запроданки оказывается на грани краха.

Напомним, "Имела честь открыть": Каменских в патриотическом наряде спела гимн Украины на целый стадион.

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