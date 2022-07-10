Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – успішна українська співачка, блогерка та актриса. Нещодавно зірка зважилася на операцію зі збільшення грудей. Анна має нареченого - блогера Олександра Волошина, з яким вона нещодавно в'їхала в нову квартиру. Трінчер, як і інші українські знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупантами. Не забуває Ганна про Інстаграм, де ділиться своєю творчістю, а також кадрами з життя.

А цього разу Ганна опублікувала фото, де була у жовтому міні. А в руках зірка тримала розкішний букет троянд.

"За час війни розкабаніла. Все... Я пішла плакати, бо не розумію, що не так. Їм не багато, займаюся, солодке майже не їм. Вага стоїть", - написала Трінчер, скаржачись на свою постать у сторіс Інстаграм.

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