Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - успешная украинская певица, блогерка и актриса. Не так давно звезда решилась на операцию по увеличению бюста. У Анны есть жених - блогер Александр Волошин, с которым она не так давно въехала в новую квартиру. Тринчер, как и другие украинские знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится своим творчеством, а также кадрами из жизни.

А в этот раз Анна опубликовала фото, где была в желтом мини. А в руках звезда держала шикарный букет роз.

"За время войны раскабанела. Все... Я пошла плакать, ибо не понимаю, что не так. Ем не много, занимаюсь, сладкое почти не ем. Вес стоит", - написала Тринчер, жалуясь на свою фигуру в сторис Инстаграм.

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