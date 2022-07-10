Популярна українська актриса та героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка кілька місяців із сином жила за кордоном, часто ділиться з шанувальниками новинами зі свого життя у Instagram. Так, цього разу зіркова красуня записала сторіс, у яких розповіла, що зробила, коли повернулася до своєї київської квартири.

Як видно, нові сторіс Ксенія записала зі свого ліжка. Саме по постільній білизні одна з шанувальниць дізналася, що актриса нарешті вдома.

"Друзі, доброго ранку! Так добре я поспала, так виспалася. Так цікаво, дівчина вчора мені написала, що впізнала мою квартиру на мою білизну. Я ще не встигла поміняти, тому що вчора дуже втомилася і просто завалилася спати", - розповіла Мішина. у сторис.

Також артистка додала, що тепер, коли вони із сином Платоном у Києві, звикатимуть до життя з повітряними тривогами та звуками сирен.

"І ось тепер будемо з Платохою звикати до тривог. Але сподіваюся, що їх буде небагато. Бо одразу після 24-го ми поїхали на західну Україну, в село, і там була тільки церква та її дзвони", - поділилася актриса.

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