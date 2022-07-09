Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча та зірка "Нового каналу". З перших днів вторгнення Росії на наші землі артистка нікуди не виїжджала з країни і підтримує українських захисників і словом, і ділом.

Любить Леся також засудити російських зірок, які відмовчуються та сидять у країні окупантів, при цьому критикуючи наших артистів. Цього разу Нікітюк пройшлася Кіркоровим, одягненим у модний одяг відомого будинку Dolce & Gabbana.

«Пропоную достукатися до бренду Dolce & Gabbana коментарями під їхніми постами!» - пише Нікітюк і додає посилання на сторінку бренду, яка продовжує продавати речі для громадян Росії.

Також Нікітюк поділилася сторіс, де приміряла образ Бориса Джонсона. Фотографію вирішив опублікувати і "ЖВЛ" у себе на сторінці.

"Українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила підтримати друга прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, який подав у відставку.

В інста-сториз вона оприлюднила своє фото з зачіскою, як у Джонсона і подякувала політиці за допомогу Україні

Також Нікітюк процитувала фразу Джонсона: «Добрий день everybody», яка стала популярною серед українців після його відвідин Києва», - написано було у публікації.

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