Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". С первых дней вторжения рф на наши земли артистка никуда не уезжала из страны и поддерживает украинских защитников и словом, и делом.

Любит Леся также осудить российских звезд, которые отмалчиваются и сидят в стране оккупантов, при этом критикуя наших артистов. В этот раз Никитюк прошлась по Киркорову, разодетому в модную одежду известного дома Dolce & Gabbana.

«Предлагаю достучаться к бренду Dolce & Gabbana комментариями под их постами!» - пишет Никитюк и добавляет ссылку на страницу бренда, которая продолжает продавать вещи для граждан рф.

Также Никитюк поделилась сторис, где примерила образ Бориса Джонсона. Фотографию решил опубликовать и "ЖВЛ" у себя на страничке.

"Украинская телеведущая Леся Никитюк решила поддержать друга подавшего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В инста-сториз она обнародовала свое фото с прической, как у Джонсона и поблагодарила политику за помощь Украине

Также Никитюк процитировала фразу Джонсона: «Добрый день everybody», которая стала популярной среди украинцев после его посещения Киева.", - написано было в публикации.

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