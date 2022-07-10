Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва – відома українська співачка. Зірка нещодавно розійшлася з чоловіком Володимиром Дантесом, з яким була понад 10 років разом. Тепер Надя зустрічається з другом сім'ї – ресторатором Михайлом Кацуріним, який теж розлучився зі своєю дружиною. Не забуває Дорофєєва і про Тікток, де ділиться з фанами всім цікавим.

На нових кадрах Надя була у прозорій кофтинці та штанях. Образ доповнила Дорофєєва стильною бейсболкою. Як можна побачити, зірка була не дуже радісною.

Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Яка красуня", "Якщо комфорт був би людиною", "Нарешті-то легенда в екрані", "Худенько наша кохана", "Ти топ", "Яка ти красива", "Погодьтеся, вона шикарна", "Богиня", "Боже, яка ти гарна", "Усміхайся частіше, тобі йде".

Нагадаємо, Дорофєєва вразила зміною іміджу з рожевої кокетки в похмуру брюнетку.

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєвій надіслали понад півтори тисячі варіантів перекладу її нового хіта.

Також Politeka писала, що Дорофєєва після розриву з Дантесом зацікавила фанатів .