Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Звезда не так давно разошлась с мужем Владимиром Дантесом, с которым была более 10 лет вместе. Теперь Надя встречается с другом семьи - ресторатором Михаилом Кацуриным, который тоже развелся со своей супругой. Не забывает Дорофеева и об ТикТок, где делится с фанами всем интересным.

На новых кадрах Надя была в прозрачной кофточке и штанах. Образ дополнила Дорофеева стильной бейсболкой. Как можно заметить, звезда была не очень радостной.

Фаны поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая красоточка", "Если комфорт был бы человеком", "Наконец-то легенда в экране", "Худышка наша любимая", "Ты топ", "Какая ты красивая", "Согласитесь, она шикарная", "Богиня", "Боже, какая ты красивая", "Улыбайся чаще, тебе идет".

Напомним, Дорофеева впечатлила сменой имиджа с розоволосой кокетки в мрачную брюнетку

А еще Politeka сообщала, что Дорофеевой прислали более полторы тысячи вариантов перевода ее нового хита

Также Politeka писала, что Дорофеева после разрыва с Дантесом заинтриговала фанатов