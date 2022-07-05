Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно рассталась с Владимиром Дантесом после 11 лет отношений, часто делится с поклонниками новостями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка записала в сторис сообщение, в котором рассказала о завершении ее конкурса и начале работы над адаптацией хита "Разноцветная" на украинский язык.

Ранее Надя объявила конкурс среди своих поклонников, кто напишет ей перевод на украинский язык текста песни "Разноцветная", которую она выпустила незадолго до начала войны. За первые несколько часов Дорофеева получила более сотни вариантов, а теперь, как оказалось, украинцы скинули ей 1600 вариантов текстов для песни.

"Всем привет. Хочу сказать, что конкурс на лучшую адаптацию текста на песню "Разноцветная" завершен. У нас 1600 вариантов. Мы начинаем работу, и я найду тот самый лучший вариант. Спасибо всем, кто принимал участие", - сказала Дорофеева в видео, которое опубликовала в сторис.

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