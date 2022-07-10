Популярна українська співачка та зірка "Євробачення" Джамала, яка з початку війни вивезла дітей за кордон та почала активно гастролювати з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка нагадала шанувальникам, що приблизно у ці дні щороку Київ зустрічав гостей музичного фестивалю Atlas Weekend.

У своєму мікроблозі Джамала опублікувала чарівні фотографії зі сцени та лаштунки фестивалю 7 років тому, коли вперше брала в ньому участь. За словами співачки, цей фестиваль став справжнім місцем зустрічі. А ось на знімках можна побачити, як змінилася Джамала за ці сім років.

У підписі до публікації артистка написала: "Якраз у ці дати Київ щороку зустрічав Atlas. Мій перший фест пройшов ще 7 років тому, а потім – знову і знову. Аж до 2021 року. Atlas Weekend – це про зустрічі. З улюбленими музикантами , з друзями – на сцені та за лаштунками.Тут наш з Cape Cod "Крок" вперше прозвучав наживо, як і спільні з Alyona "Жали" і "Забирай". ми зустрілися із фестивальною публікою після перемоги на Євробаченні".

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