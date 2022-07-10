Популярна українська співачка Оля Полякова, яка за останні місяці об'їздила Європу та Америку з благодійними концертами, лише зараз повернулася до країни. Через чотири місяці Полякова наважилася повернутися додому і одразу ж відвідала міста, які постраждали від обстрілу.
А також вирішила підтримати українських захисників особисто та приїхала до них із концертом. Артистка поділилася звітом до Інстаграм. А деякі шанувальники навіть порівняли її з Мерилін Монро, що довелося їй до вподоби.
Для виступу Полякова обрала звичний образ – білу сукню, декоровану пір'ям і без зайвих принтів та блискіток.
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Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію співачки: "Оля, яка ти молодець", "Це круто, що ви підтримуєте наших військових! Дякую", "Наша Оля", "Оля, ти молодець", "Чомусь нагадало фото Мерлін Монро , що виступала перед військовими", "Олю, дякую, що ти це робиш".
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