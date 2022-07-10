Популярная украинская певица Оля Полякова, которая за последние месяцы объездила Европу и Америку с благотворительными концертами, только сейчас вернулась в страну. Спустя четыре месяца Полякова решилась вернуться домой и сразу же посетила города, пострадавшие от обстрелов.

А также решила поддержать украинских защитников лично и приехала к ним с концертом. Артистка поделилась отчетом в Инстаграм. А некоторые поклонники даже сравнили ее с Мэрилин Монро, что пришлось ей по душе.

Для выступления Полякова выбрала привычный образ – белоснежное платье, декорированное перьями и без лишних принтов и блесток.

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию певицы: "Оля, какая ты молодец", "Это круто, что вы поддерживаете наших военных! Благодарю", "Наша Оля", "Оля, ты молодец", "Почему-то напомнило фото Мерлин Монро, выступавшую перед военными", "Оля, спасибо, что ты это делаешь".

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