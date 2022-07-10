Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча, яка з перших днів вторгнення Росії підтримує наших громадян і не стала виїжджати з країни. Більше того, ведуча публічно засудила мовчання російських колег і "пройшлася" по Кіркорову.
Любитель бренду Dolce & Gabbana неодноразово з'являвся на показі і дивував досить неоднозначними образами. Спочатку Леся обурилася тим, що він продовжує скуповувати речі бренду, а потім засоромила і сам бренд.
Телезірка знову засудила той факт, що скандальному Філіпу продали свої речі дизайнери бренду Доменіко Дольче та Стефано Габбана.
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Але Dolce & Gabbana швидко закрили доступ до коментування постів.
«Закрили коментарі. Сором і ганьба» - пише Леся.
Нікітюк також пригадала скандал за участю Стефано Габбана, тоді дизайнер образив співачку Селену Гомес та назвав у коментарях в Інстаграм її страшною. Після цього інциденту фанати Селени атакували обліковий запис бренду.
«І тоді вони не закрили коментарі. А від нас, від правди, вони закрили коментарі» – розгнівалася Леся.
Ми писали, почалося все з того, що Нікітюк пройшлася Кіркоровим, одягненим у модний одяг відомого будинку Dolce & Gabbana.
«Пропоную достукатися до бренду Dolce & Gabbana коментарями під їхніми постами!» - пише Нікітюк і додає посилання на сторінку бренду, яка продовжує продавати речі для громадян Росії.
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