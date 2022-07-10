Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая с первых дней вторжения рф поддерживает наших граждан и не стала выезжать из страны. Более того, ведущая публично осудила молчание российских коллег и "прошлась" по Киркорову.
Любитель бренда Dolce & Gabbana не раз появлялся на показе и удивлял довольно неоднозначными образами. Сначала Леся возмутилась тем, что он продолжает скупать вещи бренда, а затем пристыдила и сам бренд.
Телезвезда снова осудила тот факт, что скандальному Филиппу продали свои вещи дизайнеры бренда Доменико Дольче и Стефано Габбана.
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Но Dolce & Gabbana быстро закрыли доступ к комментированию постов.
«Закрыли комментарии. Стыд и позор» - пишет Леся.
Никитюк также припомнила скандал с участием Стефано Габбана, тогда дизайнер оскорбил певицу Селену Гомес и назвал в комментариях в Инстаграм ее страшной. После этого инцидента фанаты Селены атаковали аккаунт бренда.
«И тогда они не закрыли комментарии. А от нас, от правды, они закрыли комментарии» - разгневалась Леся.
Мы писали, началось все с того, что Никитюк прошлась по Киркорову, разодетому в модную одежду известного дома Dolce & Gabbana.
«Предлагаю достучаться к бренду Dolce & Gabbana комментариями под их постами!» - пишет Никитюк и добавляет ссылку на страницу бренда, которая продолжает продавать вещи для граждан рф.
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