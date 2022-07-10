Як пише Politeka.net, Євген Кот - відомий український танцюрист та переможець "Танці зі зірками". Зірка, як та інші українські знаменитості, підтримує українців у боротьбі з окупаційними військами путіна. Наразі знаменитість активно волонтерить, збираючи українським військовим на автомобілі. А у новому інтерв'ю для "Зіркового шляху" Євген розповів, чому дружина не виїхала з України.

"Я їй казав, давай поїдеш за кордон. Вона відмовилася. Сказала, що без мене не поїде. У нас є такий вислів із дружиною: разом до кінця

Він народився не під час війни, а коли ми одружилися. Тому вона була поряд весь час. Я розумів, що захищатиму її сто відсотків", - сказав Євген.

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