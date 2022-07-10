Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор и победитель "Танці з зірками". Звезда, как и другие украинские знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с оккупационными войсками путина. Сейчас знаменитость активно волонтерит, собирая украинским военным на автомобили. А в новом интервью для "Зіркового шляху" Евгений рассказал, почему жена не уехала из Украины.
"Я ей говорил, давай уедешь за границу. Она отказалась. Сказала, что без меня не поедет. У нас есть такое выражение с женой: вместе до конца
Он родился не во время войны, а когда мы поженились. Потому она была рядом все время. Я понимал, что буду защищать ее сто процентов", - сказал Евгений.
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