Як пише Politeka.net, в Інстаграм Діва Кассель знову викликала фурор, з'явившись на показі модного будинку в дивовижному вбранні з вишивкою та сіточкою. Так, на Сицилії відбувся показ Dolce & Gabbana haute couture сезону осінь-зима 2022-2023.

Як і очікувалося, 17-річна донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя – Діва Кассель наробила багато галасу своєю появою. Вона постала на подіумі в розкішному образі, Діва одягла в ілюзорну сукню-корсет із тюля із золотими ребрами, розшиту мереживним макромом, кристалами та перлами.

«Вона прекрасна ❤️; Атмосфера 🤩; Спадщина 🙌😍; бездоганна дівчинка!!👏👏; горда Моніка може бути спокійна; Кохання 😍😍👏🤍; Мадемуазель Трес Жолі 🔥😍❤️; Беллісіма ❤; Ти красуня моя дорога 🥰».

Діва не так часто показує кадри з собою в Інстаграм, проте її молодик нещодавно здивував моменти їхнього відпочинку.

Як відомо, Діва закохана в Луку Саландра, він народився і мешкає в Парижі. Лука також модель і активно веде Інстаграм. За словами інсайдерів, двоє молодих людей познайомилися та полюбили один одного у модних колах.

Нагадаємо, що Діва Кассель в мініатюрній сукні розкрила секрет привабливості:"Задала нову планку".

Як повідомляла Politeka, Діва Кассель заворожила сміливим виглядом в ефектній сукні:"вона здатна на більше".

Також Politeka писала, що Діва Кассель в топі попозувала зі своєю пухнастою улюбленицею: "Еталон".