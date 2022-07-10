Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Дева Кассель снова произвела фурор, появившись на показе модного дома в изумительном наряде с вышивкой и сеточкой. Так, на Сицилии прошел показ Dolce & Gabbana haute couture сезона осень-зима 2022-2023.
Как и ожидалось, 17-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя – Дева Кассель наделала много шума своим появлением. Она предстала на подиуме в роскошном образе, Дева надела в иллюзорное платье-корсет из тюля с золотыми ребрами, расшитое кружевом макраме, кристаллами и жемчугом.
«Она прекрасна ❤️; Атмосфера 🤩; Наследие🙌😍; безупречная девочка!!👏👏; гордая Моника может быть спокойна👑🌹; Любовь 😍😍👏🤍; Мадемуазель Трес Жоли 🔥😍❤️; Беллиссима ❤; Ты красавица моя дорогая 🥰».
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Дева не так часто показывает кадры с собой в Инстаграм, однако ее молодой человек недавно изумил моментами их отдыха.
Как известно, Дева влюблена в Луку Саландра, он родился и живет в Париже. Лука тоже модель и активно ведет Инстаграм. По словам инсайдеров, двое молодых людей познакомились и полюбили друг друга в модных кругах.
Напомним, что Дева Кассель в миниатюрном платье раскрыла секрет привлекательности: "Задала новую планку".
Как сообщала Politeka, Дева Кассель заворожила смелым видом в эффектном платье: "Она способна на большее".
Также Politeka писала, что Дева Кассель в топе попозировала со своей пушистой любимицей: «Эталон».