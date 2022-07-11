Як пише Politeka.net, Ганна Богдан – учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Дівчині вдалося перемогти на проекті і після шоу пара довгий час була разом. Але війна внесла свої корективи, і це випробування Ганна з Михайлом не змогли пройти. Богдан лише недавно зізналася, що вони розійшлися. Після цього блогерка одразу пішла на кардинальний крок – підстригла волосся. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Богдан поділилася постільним селфі. На фото Ганна була в піжамі, прикрившись трохи ковдрою.

"Сьогодні прокинулася без будильника і за довгий час нікуди не потрібно поспішати", - написала Богдан.

А наступного сторіс Анна вже зробила серію знімком, які помістила в колаж.

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