Як пише Politeka.net, Ганна Богдан – учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Дівчині вдалося перемогти на проекті і після шоу пара довгий час була разом. Але війна внесла свої корективи, і це випробування Ганна з Михайлом не змогли пройти. Богдан лише недавно зізналася, що вони розійшлися. Після цього блогерка одразу пішла на кардинальний крок – підстригла волосся. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Богдан поділилася постільним селфі. На фото Ганна була в піжамі, прикрившись трохи ковдрою.
"Сьогодні прокинулася без будильника і за довгий час нікуди не потрібно поспішати", - написала Богдан.
А наступного сторіс Анна вже зробила серію знімком, які помістила в колаж.
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