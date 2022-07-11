Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушке удалось победить на проекте и после шоу пара долгое время была вместе. Но война внесла свои коррективы и это испытание Анна с Михаилом не смогли пройти. Богдан только недавно призналась, что они разошлись. После этого блогерка сразу пошла на кардинальный шаг - подстригла волосы. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Богдан поделилась постельным селфи. На фото Анна была в пижаме, прикрывшись немного одеялом.

"Сегодня проснулась без будильника и никуда за долгое время не нужно спешить", - написала Богдан.

А на следующем сторис Анна уже сделала серию снимком, которые поместила в коллаж.

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