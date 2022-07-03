Победительница "Холостяка" Анна Богдан, которая недавно рассталась с Михаилом Заливако, впечатлила видом в платье с разрезом от бедра.

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Пара после проекта некоторое время встречалась, но испытание войной не смогла пройти вместе, как и многие другие звездные пары. После расставания Анна решилась на смелый шаг - обрезала свои волосы под короткое каре. Не забывает Богдан и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз Анна Богдан поделилась фотографией, на которой была в платье с разрезом от бедра. Звезда выгнулась выгнулась как кошечка, впечатляя каждым изгибом.

"Очень часто я листаю страницы прошлой жизни, и понимаю, что она никогда не будет такой, как было раньше. У нас, украинцев жизнь разделилась до войны и после. Я думаю, что никто не забудет тот день… Если бы знали, что война провела бы его как-то иначе?

За день до войны, я провела в работе по фотосессии и это, пожалуй, последние положительные эмоции. Тогда мое сердце и душа были счастливы.

Потому как воспоминания о чем-то хорошем, хочу оставить это фото", - написала Анна.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы невероятно красивая", "Красоточка", "Очень красиво".

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