Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Пара после проекта некоторое время встречалась, но испытание войной не смогла пройти вместе, как и многие другие звездные пары. После расставания Анна решилась на смелый шаг - обрезала свои волосы под короткое каре. Не забывает Богдан и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
А в этот раз Анна Богдан поделилась фотографией, на которой была в платье с разрезом от бедра. Звезда выгнулась выгнулась как кошечка, впечатляя каждым изгибом.
"Очень часто я листаю страницы прошлой жизни, и понимаю, что она никогда не будет такой, как было раньше. У нас, украинцев жизнь разделилась до войны и после. Я думаю, что никто не забудет тот день… Если бы знали, что война провела бы его как-то иначе?
За день до войны, я провела в работе по фотосессии и это, пожалуй, последние положительные эмоции. Тогда мое сердце и душа были счастливы.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Звезда "Х-Фактора" Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы: "На 100% согласна..."
Экс-муж Дорофеевой Дантес засветился на завтраке с бывшей женой Кацурина, к которому ушла Надя: фото
Снова "Холостячка" Анна Богдан похвасталась коротенькой стрижкой и отказалась от укладки: "Как-то так"
Денег больше не ждите: с 1 июля отменен один из видов финансовой помощи для украинцев
Потому как воспоминания о чем-то хорошем, хочу оставить это фото", - написала Анна.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Вы невероятно красивая", "Красоточка", "Очень красиво".
Напомним, победительница "Холостяка" Богдан после расставания честно рассказала, есть ли у нее парень
Также Politeka сообщала, что снова "Холостячка" Анна Богдан похвасталась коротенькой стрижкой и отказалась от укладки
А еще Politeka писала, что победительница "Холостяка" Богдан честно показала фигуру, над которой не работала четыре месяца